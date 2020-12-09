القاهرة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية ، حضوريا، اجتماعات لجان البرلمان الدائمة ، وذلك للتحضير للجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقررة السبت المقبل بالقاهرة.وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ،التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وإعداد مشروع قانون حول حماية وتعزيز الأمن الإلكتروني (السيبراني)، فى ضوء المذكرة المقدمة من مكتب البرلمان العربي فضلا عن استعراض مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 202 بالإضافة لمناقشة كيفية تعزيز الصداقات البرلمانية العربية من خلال منتديات التعاون العربي – الإقليمي والدول، فضلا أن هناك مقترح بإنشاء منتدى برلماني عربي أفريقي.كما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عددًا من القضايا المالية منها مشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2021 ، والموقف المالي للبرلمان في ضوء التزام الدول بسداد مساهماتها فى الموازنة ، ومشروع قانون استرشادي بشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وهو الاقتراح المقدم من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وأقره مكتب البرلمان في اجتماعه الأخير بالقاهرة نهاية نوفمبرالماضى بهدف وضع إستراتيجية عربية موحدة لدعم تلك المشروعات فى مراحل مابعد الأزمات.فيما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان برئاسة النائبة شذي سعيد النقبي عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اللجنة على مدى يومين منها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي.ومن المقرر أن ترفع اللجان الدائمة تقاريرها النهائية غدا إلى اجتماع الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقررة السبت المقبل بالقاهرة للنظر فى اقرارها .// انتهى //21:06ت م0190