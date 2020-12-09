السيح 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسعقد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم، اجتماعاً بمدير عام منطقة محافظات الرياض في شركة الاتصالات السعودية المهندس أحمد الزامل، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بالمحافظة.وفي مستهل الاجتماع نوه الماضي إلى تطلعات أهالي مدن ومراكز وقرى الخرج نحو تطوير الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات السعودية وترقيتها ومواكبة التطلعات لرؤية المملكة 2030 والتي تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية والإلكترونية، والعمل على معالجة أسباب ضعف خدمات الإنترنت في كثير من الأحياء بمدينة السيح.واستعرض المهندس الزامل خلال الاجتماع جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين ، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهودها نحو توفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء لتتوافق مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.وأكد المحافظ أهمية مواكبة المشروعات التنموية والخدمية للكثافة السكانية في أحياء مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة.// انتهى //21:07ت م0191