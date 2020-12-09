بروكسل 24ربيع الآخر 1442ه الموافق ر9 ديسمبر 2020 م واسحدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أهم محاور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تجري أعمالها بحضور شخصي يومي الخميس والجمعة.وقال ميشيل في رسالة الدعوة للقمة التي نشرها مكتبه في بروكسل: "إنه سيتعين خلال القمة معالجة العديد من القضايا المهمة، وبحث آخر تطورات إدارة التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها إلى جانب قضية تغير المناخ".وأوضح أنه سيتم التطرق إلى مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، وسبل تفعليها، وإلى العلاقات مع الجوار الجنوبي باعتباره منطقة رئيسة للمصالح الإستراتيجية.كما ستبحث القمة مسائل الأمن و الإرهاب والتطرف العنيف، مع التركيز على الإجراءات العملية التي تعزز التعاون بشكل أكبر.// انتهى //21:11ت م0192