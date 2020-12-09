كانبيرا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسانعقد اليوم اجتماع افتراضي لرئيسي وزراء أستراليا سكوت موريسون ورئيس وزراء مملكة هولندا مارك روت.وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان صادر عن مكتبه إنه ونظيره روت رحبوا باستمرار توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية الثنائية، بما في ذلك مجالات المعادن الهامة والتصدي للتدخل الأجنبي، فضلاً عن الأمن السيبراني والتكنولوجيا.// انتهى //21:14ت م0194