إسلام آباد 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساتفقت باكستان وهولندا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والسياسة.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن للمشاورات السياسية الثنائية بين باكستان وهولندا الذي انعقد اليوم بين وفدي البلدين عبر الاتصال المرئي برئاسة الوكيل الخاص لشؤون أوروبا بوزارة الخارجية الباكستانية الدكتور آمان رشيد، والمدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الهولندية تاجيس وان بلاس.وركز الجانبان خلال المباحثات على بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بين باكستان وهولندا في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:17ت م0195