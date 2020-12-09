الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسنفذت مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مايقارب من "30" برنامجاً وفعالية ضمن برامج حملة " مكاني بينكم " الموجهة لأهالي وأولياء أمور المشمولين بالرعاية من الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم داخل هذه المراكز.وتنوعت برامج الحملة مابين لقاءات وجلسات إرشادية وورش عمل معرفية ومحاضرات ورسائل ومنشورات توعوية نصية، ومشاركات خارجية في المناسبات العامة، للتعريف والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين، ولتقديم الإرشاد النفسي للأهالي، والوصول بهذه الفئة إلى العيش في بيئتهم الطبيعية وهم يتمتعون بحقوقهم كافة بين أهاليهم وأفراد المجتمع بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأقيمت هذه الفعاليات بالتعاون مع العديد من المختصين لدى الجهات الحكومية والأهلية، وتنقسم الحملة إلى ثلاث مراحل تستهدف الموظفين والأهالي، وتنتهي الحملة بإطلاق رسائل توعوية لأفراد المجتمع.// انتهى //22:03ت م0200