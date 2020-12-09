جدة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسعبر معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان عن سعادته بما تحقق للمملكة من إنجاز عالمي بمناسبة تقدم طلاب المملكة في " اختبارات التيمز" الدولي لعام 2019م في جميع المؤشرات الأساسية مقارنة بعام 2015م، وحصولها على مركز متقدم بين دول مجموعة العشرين .وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لمكانة المملكة العالمية ودورها الريادي المتنامي في المجالات كافة، ولم يكن ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم دعم القيادة الرشيدة التي جعلت من الاهتمام والارتقاء بالإنسان السعودي المرتكز الأساس لكل خططها وأهدافها التنموية وفي كل الظروف والأحوال، إلى جانب حرص الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم على تحقيق مثل هذا المستوى من التميز والإنجاز.ورفع معاليه باسمه وباسم منسوبي جامعة جدة بهذه المناسبة التهنئة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وقيادات الوزارة والمشرفين على تحقيق هذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سجل التميز والإنجازات المتتالية للوطن وأبناء الوطن، وفي ظل الرؤية الطموحة التي تستهدف رخاء وتقدم البلاد وبناء قادة جيل المستقبل.// انتهى //22:44ت م0204