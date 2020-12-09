تونس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسبدأت بتونس اليوم أعمال المؤتمر 44 للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرونكفونية" الناطقة بالفرنسية " حول مسألة "المدينة والرقمنة: ما هو نمط الحوكمة الذي يتعين اعتماده وما هي علاقات الشراكة التي يستحسن عقدها مع الشركاء الإقليميين؟"، بمشاركة 130 وفدًا من رؤساء البلديات والشركاء الدوليين ينتمون إلى 33 دولة من أفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا وذلك حضوريًا وافتراضيًاويسعى المشاركون في الندوة التي تستمر يومين إلى تنفيذ قاعدة البيانات والإسكان والصحة والتعليم والتنقل ، نظرا لما للتكنولوجيا الرقمية من تأثير متزايد على الحوكمة الحضرية على اعتبار أنه واقع جديد لا بد أن يأخذه رؤساء البلديات بعين الاعتبار، ومناقشة عدة مسائل أهمها تعزيز التضامن بين المدن، وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية خلال السنة الجارية 2020 ، بهدف دعم مخططات المدن الرامية إلى التصدي لفيروس Covid-19 وقد تولت الجمعية رصد مبلغ 2.5 مليون يورو لدعم 178 مدينة تنتمي إلى 19 دولة.كما سيتمحور المؤتمر حول دعم التنمية المحلية، ومدى تقدم إنجاز برامج التعاون التي نفذتها الجمعية بهدف دعم الحكم المحلي ، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.كما سيتم خلال اجتماع تونس تجديد المكتب وتحديد مواعيد الاجتماعات القادمة وستتولى الجلسة العامة خلال اجتماعها انتخاب المكتب الجديد للجمعية لمدة عامين، والمصادقة على مكان انعقاد مؤتمر 2021 وموضوعه .// انتهى //22:45ت م0205