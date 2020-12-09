ينبع 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم ينبع، مبادرة "ساعة إثراء" لتفعيل مجتمعات التعلم المهنية، مستهدفةً معلمات اللغة العربية بمدارس تعليم المحافظة، والقطاعات التعليمية التابعة لها.و تهدف المبادرة إلى مشاركة عدد من معلمات اللغة العربية وبإشراف مشرفات الشعبة في مكتب شمال ينبع ولمدة ساعة أسبوعيًا من كل يوم أربعاء "عن بعد"، إلى تفعيل مجتمعات التعلم المهنية من خلال تبادل الخبرات والتجارب العملية ومناقشة مستجدات الميدان التربوي.وأوضحت منسقة شعبة اللغة العربية عائشة عواد الجهني، إنّ المبادرة جاءت لتحسين البيئة التعليمية والتحفيز على الإبداع والابتكار لرفع كفاءة وفاعلية الأداء المدرسي، مشيرةً إلى أهمية مجتمعات التعلم المهنية في إيجاد بيئة عمل داعمة ومؤثرة لما لها من أثر إيجابي على تحسين نوعية فرص التعلم المقدمة للطلبة وهو من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها.يُذكر أن المبادرة تضمنت عرض عدد من البرامج والأنشطة، كالسبورة التفاعلية، ومنصة أوراق العمل التفاعلية، وتصميم أوراق العمل عن طريق برنامج البوربوينت، و تصميم صورة وفيديو تفاعلي ببرنامج (thig link ) وغيرها من البرنامج التي تهدف إلى خلق بيئة تعليمية تدعم وتشارك الخبرات العملية لتحسين كفاءة الأداء المدرسي .// انتهى //22:54ت م0207