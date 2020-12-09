ينبع 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأشاد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، بالنتائج المتقدمة التي حصل عليها طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS 2019.وأشار العطوي إلى أن التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في جميع المؤشرات الأربعة الأساسية مقارنة بنتائج دورة 2015م، وتحقيقها للتقدم من بين أعلى الدول بين دورتين متتاليتين، وثاني أعلى دولة من مجموعة العشرين في تحسّن النتائج، جاء نتيجة الدعم الكبير والمتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والاهتمام البالغ من معالي وزير التعليم والقيادات التعليمية، للارتقاء في المنافسات العالمية.وأكد مدير تعليم ينبع أن هذا الإنجاز الوطني هو تتويج للجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والفرق الإشرافية، وحافز لهم لتحقيق نتائج أكثر إيجابية في المستقبل، تعكس الدور الريادي والمتطور الذي تبذله المملكة في سبيل تجويد العملية التعليمية وتحسين نواتجها في مراحل التعليم المختلفة.يذكر أن الاختبارات الدولية TIMSS، هي اختبارات تعدها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA للوقوف على مستويات طلاب الصفين الرابع والثامن في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادتي العلوم والرياضيات، ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة.// انتهى //22:55ت م0208