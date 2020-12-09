جيزان 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساختتمت جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان اليوم ، فعاليات برنامج " أنامل العطاء التطوعي "، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، وذلك على مسرح مركز التنمية الاجتماعية في مدينة جيزان.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن يحيى حمزي، أن البرنامج جاء بهدف تحفيز المشاركة المجتمعية وإيجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بدور المتطوع في تنمية المجتمع.وتابع الحضور عرضًا عن المبادرات التي شملت مشاركة 12 فريقًا تطوعيًا في البرنامج، حيث ضمت الفرق أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، وذلك ضمن خطة الجمعية لخدمة فئة الشباب والفتيات من خلال فتح قنوات عديدة في مجال التطوع لما له من عائد تنموي على الوطن، وسعيًا من الجمعية لتأسيس فرق تطوعية تسهم في ابتكار حلول نوعية للمشكلات المجتمعية بأسلوب تنافسي، ضمن سعي الجمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030.وجرى خلال الحفل تكريم المبادرات المتميزة وتكريم الداعمين للبرنامج.// انتهى //22:56ت م0209