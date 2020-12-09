الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم، سفير أستراليا لدى المملكة ومبعوثها لدى منظمة التعاون الإسلامي رضوان جدوت، الذي ودّع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وأشاد سموّه بجهود السفير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً له التوفيق والنجاح.// انتهى //23:08ت م0211