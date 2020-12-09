ظهران الجنوب 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09ديسمبر 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الربوعة الحدودي اليوم اللقاء التوعوي التثقيفي عن خطر المتسللين بحضور رئيس مركز الربوعة عبدالله آل حدري ومديري الإدارات الحكومية.وقدم رئيس اللجنة الاجتماعية الأهلية بالربوعة ناصر التليدي عرضا مرئيا عن مخاطر المتسللين الأمنية والبيئية والاجتماعية والصحية وخطورة التستر عليهم أو تشغيلهم.وتضمن اللقاء عدة مداخلات من قيادات الجهات الأمنية والمشائخ والخطباء والأدباء وقادة المدارس ركزت على أهمية التكاتف والتعاون والوقوف صفاً واحدا ضد هذا الخطر الذي يهدد أمن وأمان المواطنين.// انتهى //23:09ت م0212