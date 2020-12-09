الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واستغلبت الأندية السبعة (الفيحاء، عرعر، البكيرية، الطائي، الثقبة، الخليج، هجر) التي استضافت المواجهات المتبقية من الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، على ضيوفها اليوم في ثاني أيام الجولة التي شهدت زيادة حدة المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى.وتمكن الفيحاء الذي استضاف نجران على ملعب مدينة المجمعة الرياضية من الفوز بهدف وحيد سجله روبن غابرييل عند الدقيقة 76، ليستعيد الوصافة بفارق الأهداف من الجبلين، بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة وبفارق نقطتين عن الحزم المتصدر، في الوقت الذي استمر رصيد الضيوف عند النقطة الـ 12، فيما تمكن عرعر من الفوز بثلاثية مقابل هدف على ضيفه النهضة، بعد أن تقدم بهدفين عن طريق كارلوس بيريرا في الدقيقة 49، ومنصور عسيري في الدقيقة 69، قبل أن يقلص النهضة الفارق عند الدقيقة 73 بهدف شيبان تراوري، ليعود فارق الهدفين لأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط عن طريق ياكبي قنامين، وهو الفوز الذي رفع رصيد نادي عرعر إلى خمس نقاط، مقابل ثماني نقاط للنهضة.أما البكيرية الذي استضاف النجوم، فتمكن من تسجيل هدف وحيد عبر لاعبه مهند الرصايصي بعد مرور 71 دقيقة من عمر المباراة، ليصل إلى النقطة السادسة، فيما استمر النجوم بنقطتيه في المركز الأخير ، وفي المقابل وصل فريق الطائي إلى النقطة الثامنة بعد فوزه على فريق الساحل بهدفين من توقيع عمران إلياس في الدقيقة 73، و ادجيلسون داسيلفا في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي، فيما لم يتمكن لاعبو الساحل من تسجيل أي هدف لفريقهم ليحتفظوا برصيدهم السابق والبالغ 12 نقطة.الثقبة هو الآخر تمكن من الفوز على ضيفه جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها عبدالعزيز المطير ويوسف السالم وخالد عثمان في الدقائق 2 و 76 و 94) تباعاً، ليصلوا إلى النقطة السادسة ، فيما سجل لفريق جدة محمد مبارك في الدقيقة 24، وهي النتيجة التي أبقت الضيوف عند النقطة الـ 11، ليختتم هجر انتصار أصحاب الأرض بعد أن تمكن من قلب الطاولة على الشعلة الذي تقدم في الدقيقة 14 بهدف عن طريق جونيور مابيا، ليدرك الهجراويون التعادل بواسطة أنطونيو أدريانو في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 75 تمكن محمود البوحسن من تسجيل هدف الفوز لهجر الذي رفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما بقي الشعلة عند نقاطه الـ 7 .‎ // انتهى //23:10ت م0213