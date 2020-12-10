الرباط 24 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 09 دجنبر 2020 متشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- في القمة الافتراضية رفيعة المستوى، التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو- في موضوع "كيفية استشراف المستقبل"، بغية تقديم حلول عملية للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء في دول مختلفة، وممثلين عن المنظمات الدولية، وأكثر من خمسة آلاف خبير من جميع أنحاء العالم.وشارك المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك في هذه القمة التي بدأت أعمالها يوم أمس، حيث ألقى كلمة عبر فيها عن تصوره للمستقبل باعتباره فضاء للوئام والإنسانية المشتركة، مشيرا إلى تطلعه إلى مستقبل مشرق للبشرية.يذكر أن مركز الإيسيسكو للاستشراف الإستراتيجي يشارك في قمة اليونسكو بجناح افتراضي، من أجل التواصل المباشر مع المشاركين خلال فترة انعقاد القمة التي تستمر إلى غاية 12 من الشهر الجاري، للتعريف بالمركز وأهدافه، المتمثلة في خلق فضاء للنقاش وتبادل الأفكار، وتعزيز ثقافة الاستشراف لبناء مستقبل أفضل، وإنجاز دراسات إستراتيجية لتطوير مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.// انتهى //00:20ت م0224