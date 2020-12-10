بريدة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسشهدت انطلاقة فعاليات البرنامج التطوعي لخدمة البيئة إقبالاً شبابياً وتفاعلاً مجتمعياً مع الحدث الذي ينفذه مكتب وزارة الرياضة بمنطقة القصيم بالتعاون مع مجلس شباب القصيم بإمارة منطقة القصيم وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم خلال المدة من 24 - 26 - 4 -1442هـوقد جُهِّز خلال اليوم الأول أكثر من 5000 عبوة توعوية تحتوي أكياس نفايات وأكياس لحفظ الطعام ومنشورات توعوية تستهدف آلاف المتنزهين بمنتزه القصيم الوطني، إضافة لعابري طريق بريدة - الأسياح السريع .وأكد مدير إدارة النشاطات الشبابية بوزارة الرياضة وليد الراشد أن 50 شاباً متطوعاً انتظموا بالبرنامج فيما سجل حوالي 30 شاباً آخرين كاحتياط من خلال رابط خصص لذلك.// انتهى //00:22ت م0226