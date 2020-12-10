الوجه 24 ربيع الاخر 1442هـ الموافق 09 ديسمبر 2020م واساحتضنت محافظة الوجه اليوم، ملتقى الجمعيات الخيرية وذلك بمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، بحضور المحافظ شجاع بن محمد الشريف، وممثلي الجمعيات والقطاعات غير الربحية بالمحافظة.وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بالوجه خالد العقيص أن الملتقى يأتي ضمن مبادرة "يداً بيد" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع الوزارة بمنطقة تبوك.من جهته أثنى الشريف على دور الجمعيات الخيرية في المجتمع، مشيداً بالبرامج التنموية التي تقدمها الجمعيات، مقدماً شكره للمتطوعين لمبادراتهم الفعالة بالمجتمع .وفي الختام وُزِّعَت الهدايا والدروع التذكارية على المتطوعين والجمعيات الخيرية المتميزة.//انتهى//00:23ت م0228