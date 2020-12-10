أكرا 24 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلن عضو في اللجنة الانتخابية في غانا، جون أدوكواي مانسا، اليوم عن إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، لعهدة جديدة في الانتخابات الرئاسية التي نظمتها البلاد الاثنين الماضي.وذكرت اللجنة الانتخابية، التي تقوم برصد وإعلان النتائج، أن الرئيس أكوفو أدو، مرشح "الحزب الوطني الجديد"، حصل على 51.59 %من الأصوات.وكان المرشحان الرئيسيان للرئاسة، أكوفو أدو وماهاما، وقعا الجمعة الماضية على "ميثاق سلام" للحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار واحترام نتائج الاقتراع.ويؤكد المراقبون، أن الحملة الانتخابية في غانا مرت دون عنف، واتسمت بالتوازن بدرجة كبيرة بين المرشحين الأساسيين للرئاسة.// انتهى //00:23ت م0229