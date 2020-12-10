عنيزة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- فعاليات حملة "الصلاة نور"، وذلك للاستفادة من الوسائل المتاحة لدى المؤسسة المتمثلة بالموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة وكذلك حسابهم عبر برنامج "تويتر"، بالإضافة إلى الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة والمضيئة بالشوارع العامة والطرق التي يكثر ارتيادها من فئات المجتمع وغيرها من الوسائل لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن فضل إقامة الصلاة وعظم قدرها والتحذير من التهاون في أدائها.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالقصيم عبدالله بن محمد الشبانات أهمية تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والاستفادة فيما هو متاح لتحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //00:25ت م0231