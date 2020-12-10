حائل 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسيعد انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي لعام 2020م ضمن بطولة كأس العالم لراليات الباها‏ وإعلان بطل العالم في حائل للمرة الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تكريساً للمكانة الدولية التي تحظى بها المملكة على المستويات كافة ومنها المستوى الرياضي.ونوه معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ‏بما حققه رالي حائل الدولي من نجاح وتطور على مدى السنوات الماضية نتيجة لما تتمتع به الرياضة والشباب من اهتمام من قبل حكومتنا الرشيدة ، مبينا أن من أبرز دلالات أهمية رالي حائل الدولي تنافس 142 متسابقاً يمثلون 13 دولة في مقدمتها المملكة العربية السعودية؛ حيث حققت هذه المناسبة أهمية على المستوى الدولي بفضل ما تحظى به المنطقة من اهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حتى أصبحت المنطقة طوال السنوات الماضية التي أقيم فيها الرالي من أهم الوجهات الرياضية والسياحية على المستوى المحلي.// انتهـى //00:26ت م0232