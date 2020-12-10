الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساختتمت اليوم منافسات لون المجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته الخامسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.ووصل عدد المسجلين في منافسات المجاهيم التي انطلقت يوم ١ ديسمبر الجاري، ٤٣٠ مشاركاً، بعدد من الإبل وصل إلى ٤٧١١ متناً، شارك منهم ٤٣٠ بـ٣١٠٤ متون، فيما شهدت المنافسة ٢٦ حالة استبدال، بسبب وبدون، واستبعد ٢٢٨ متناً بعد التحكيم الأولي، وتأهل للعرض الأولي ٩٤ مشاركاً، فاز منهم ٥٤.وشهدت منافسات «المجاهيم»، اكتشاف ٤١ حالة عبث،، منها ٥ في «بيرق المؤسس» و٣ في «سيف الملك» و١٧ في «شلفا ولي العهد» و١٣ في «كأس النادي».وسجل مهرجان المؤسس حتى اليوم تنظيماً استثنائياً في ظل ظروف جائحة كورونا، أسهمت في نجاح الإجراءات الاحترازية التي تطبقها إدارة المهرجان، ولا تزال تطبقها بصرامة دون استثناءات وبمتابعة وتقييم للوضع مستمر، ورصد أي تجاوزات تخل بالاشتراطات الصحية والوقائية.كما زادت إدارة المهرجان نقاط الفحص مع الحضور الجماهيري، مزودة بأجهزة قياس حرارة معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في مواقع الدخول للمهرجان والمراكز التابعة له، كما حرصت على توزيع المعقمات والكمامات في مناطق وجود الجماهير.// انتهى //00:28ت م0234