الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسفاز مالك الإبل فرحان بن محمد الدوسري اليوم في منافسات شوط "نخبة النخبة" للون "المجاهيم" بمنقيته "النادرات " في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد أن انتزع الصدارة من منافسة مالك منقية "العاصوف" حمد بن عوضة المري حامل اللقب في النسخة الماضية الذي حلّ ثانياً.وكان الدوسري قد استهل فوزه في منافسات هذه النسخة بصدارة فرديته "فزعة" في شوط "دق المجاهيم" ثم حقق المركز الأول في منافسات شوط "بيرق المؤسس"، ثم شوط "نخبة النخبة".وإضافة إلى فرحان الدوسري، وحمد المري، تأهل في شوط "نخبة النخبة" كل من الشيخ ذياب آل نهيان، ومحمد العامري. وكانت أشواط "المجاهيم" قد شهدت منافسات حادّة طوال الأسبوع الثاني، كان محركها الرئيسي الصفقات المتأخرة التي عُقدت خلال الأيام الماضية، يضاف إلى ذلك الاستعداد المبكر لتعزيز بعض "المنقيات" وتسجيلها في أشواط متقدمة.// انتهى //00:30ت م0236