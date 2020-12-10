نواكشوط 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسشارك وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، في المنصة التي ينظمها البنك الأفريقي للتنمية لمجموعة دول الخمس في الساحل، حول مبادرة توليد الطاقة انطلاقًا من الصحراء.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أن هذه المنصة الأفريقية للطاقة والتسويق، تهدف للاستثمار في قطاع الطاقة وتطوير إنتاج الطاقة الشمسية، عن طريق استخدام نموذج ثلاثي يجمع حكومات الدول الأعضاء وتعزيز الشبكات الوطنية والجهوية في هذا المجال، إضافة إلى البحث عن حلول مالية في مجال الطاقة ، مما يمكن أن يزيد من إنتاج الطاقة الشمسية المتوفرة بشكل كبير في بلدان المجموعة.// انتهى //02:10ت م0239