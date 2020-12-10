أديس أبابا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09ديسمبر 2020 م واستعقد حاليا أعمال دورة 2020 للمؤتمر الاقتصادي الأفريقي، عن بعد ، تحت عنوان "أفريقيا ما بعد كوفيد-19 : نحو الإسراع بالإصلاح الشامل والتنمية المستدامة"، بمشاركة العديد من الأطراف المعنية، بما في ذلك صناع القرار السياسي وباحثون.ويناقش المؤتمرالمنظم بشكل مشترك بين البنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السبل التي من خلالها يمكن للبلدان الأفريقية تعزيز المقاومة الاقتصادية والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الصدمات في المستقبل.// انتهى //02:30ت م0242