نواكشوط 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأكد رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال، أن بلاده قد انضمت للمبادرة العالمية لاقتناء اللقاحات وستحصل على 20% من حاجتها من هذا اللقاح مع بداية السنة .وأضاف ولد بلال في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء عقب زيارة قام بها اليوم، لمركز الحجز الطبي لمرضي كوفيد 19 بمركز الاستطباب الوطني في نواكشوط، أن الأولوية في هذا اللقاح ستكون للطواقم الطبية والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى الموظفين ورجال الأمن وكل الموجدين في الواجهة المكلفين بخدمة المواطنين، لحمايتهم من الإصابة بهذا الفيروس.وأشار إلى أنه يوجد أمل كبير لتخطي هذه الجائحة في الأيام القليلة القادمة، لكنه يعول على مسؤولية المواطنين خصوصا الشباب منهم لحماية الضعفاء وكبار السن، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها مؤخرا، كما أن اللجنة الوزارية تتابع الموضوع ولا داعي للقلق .وأكد أن الوضع تحت السيطرة وأن موريتانيا لديها العدد الكافي من الأسرة التي تحتاجها حتى الآن، مشددًا على أن الوضع يتطلب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات ، فيما يخص التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.// انتهى //02:41ت م0243