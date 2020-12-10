كانبيرا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلن وزير التجارة والسياحة والاستثمار الفيدرالي الأسترالي السيناتور سايمون بيرمنغهام في بيان صادر عن مكتبه أن اتفاقية الاقتصاد الرقمي بين أستراليا وسنغافورة دخلت اليوم حيز التنفيذ، والتي من شأنها توفير المزيد من فرص التجارة الرقمية للشركات والمستهلكين في كلا البلدين.وقال البيان إن الاتفاقية ستخفض التكاليف وتسهل على المصدرين الأستراليين القيام بأعمال تجارية في سنغافورة، بما في ذلك في مجالات حماية البيانات الشخصية والفواتير الإلكترونية والإجراءات الجمركية غير الورقية والشهادة الإلكترونية للصادرات الزراعية.// انتهى //02:45ت م0244