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الخميس 1442/4/25 هـ الموافق 2020/12/10 م واس
الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس لجنة أهالي البكيرية وعدد من المحافظين السابقين
أبا الخيل: المملكة مدركة لخطورة الفساد ومكافحته من أولويات القيادة بكل مستوياته
اليوسف: قضاء ديوان المظالم يفرض سيادة القانون ويبسط نفوذه
30 برنامجاً وفعالية في مراكز التأهيل بالرياض ضمن حملة «مكاني بينكم»
صندوق الاستثمارات العامة يدعم تصميم سيارات سيدان كهربائية جديدة
الغانمي يدشن معرض الأسر الممكنة من الاحتياج إلى الانتاج بمكة
شرطة المدينة تطيح بعصابة النشل وسرقة المنازل
صحة الشرقية تكرم أبطال التطوع الصحي
أسعار النفط تستقر عند ما يقارب الـ 49 دولاراً
التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد
تغير في درجات الحرارة عالميًا بما يزيد عن 3 درجات مئوية
الولايات المتحدة تسجل 217,046 إصابة مؤكدة و 2,566 حالة وفاة بكورونا
17 ولاية أميركية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة
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