الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس لجنة أهالي البكيرية وعدد من المحافظين السابقينأبا الخيل: المملكة مدركة لخطورة الفساد ومكافحته من أولويات القيادة بكل مستوياتهاليوسف: قضاء ديوان المظالم يفرض سيادة القانون ويبسط نفوذه30 برنامجاً وفعالية في مراكز التأهيل بالرياض ضمن حملة «مكاني بينكم»صندوق الاستثمارات العامة يدعم تصميم سيارات سيدان كهربائية جديدةالغانمي يدشن معرض الأسر الممكنة من الاحتياج إلى الانتاج بمكةشرطة المدينة تطيح بعصابة النشل وسرقة المنازلصحة الشرقية تكرم أبطال التطوع الصحيأسعار النفط تستقر عند ما يقارب الـ 49 دولاراًالتحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعدتغير في درجات الحرارة عالميًا بما يزيد عن 3 درجات مئويةالولايات المتحدة تسجل 217,046 إصابة مؤكدة و 2,566 حالة وفاة بكورونا17 ولاية أميركية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة// يتبع //06:05ت م0003