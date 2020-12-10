وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مصالح مشتركة ) : تتكامل عناصر الإرادة والرغبة الصادقة، لتعميق العلاقة بين المملكة والعراق الشقيق بصورة يومية، مع تعدد المناسبات السياسية والاقتصادية التي تستهدف تقوية المصالح المشتركة للبلدين، وتركز على عودة العراق إلى القيام بدوره المؤثر في خدمة القضايا العربية والإسلامية.واعتبرت ان هذه التطورات، تأتي بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين مع الرئيس العراقي، والذي تمنت فيه المملكة للعراق النماء والاستقرار، وصاحب ذلك توجيهات القيادة في المملكة بعودة العلاقات الدبلوماسية، ثم تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن العلاقات الاستراتيجية مع العراق، والمكالمة الهاتفية التي جرت بين سموه ورئيس وزراء العراق، وتم خلالها التأكيد على الحرص على تقوية العلاقات بين البلدين.واضافت : لذلك جاءت زيارة الوفد السعودي للعراق برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلَّف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى رجال الأعمال الذين يمثلون 22 شركة سعودية، لتؤكد حرص المملكة على تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وبناء علاقات متينة واستراتيجية مع الشقيق العراق بعد نجاح البلدين في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أولها إعادة افتتاح سفارة خادم الحرمين قبل سنوات في العراق، وإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وافتتاح منفذ جديدة عرعر وهو إحدى البوابات الرئيسة لدول الخليج على العراق، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويطور وينقل حركة التصدير والاستيراد إلى أفق أكثر شمولاً في مجالات التجارة والتنمية، وبأقل تكلفة مقارنة بالوضع السابق، ويسهل إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في المجالات كافة.ورأت ان العلاقة بين المملكة والعراق راسخة وعميقة، والبلدان يتشاركان في العديد من المصالح، وبينهما حدود جغرافية طويلة، ويتعرضان في نفس الوقت للكثير من التهديدات الإرهابية من الجماعات المتطرفة، الأمر الذي يحتم التنسيق واليقظة، والتعاون في القضاء على هذه التهديدات التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلدين وأمن المنطقة بشكل عام، وقادة وشعبا البلدين يدعمون ويرحبون بكل خطوة تعزز من علاقات الشراكة والتقارب، وتوسع آفاق التعاون الثنائي، وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، والانتقال إلى الخطوات العملية لتنمية العلاقات، واستمرار التواصل والزيارات المتبادلة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهم الذي لا يزال محدوداً ووصل في العام 2019 إلى نحو 2.9 مليار ريال.// يتبع //06:05ت م0004