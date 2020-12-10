وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( فلسطين أولوية ) : مجدداً أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله، موقف المملكة الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين المشروعة، باعتبارها القضية الأساسية التي لم تتوان في الدفاع عنها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز،رحمه الله ، ولا تزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية، والتزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية.واشارت الى تاكيد المجلس الموقر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل ، ويمثل موقف المملكة القوي والثابت حجر الزاوية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة ودعم آمالهم وتطلعاتهم للحصول على دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وتبيان خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، ورفضها المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة.واكدت على دعم المملكة المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وللسلطة الفلسطينية وتلبية احتياجات الأشقاء وإدانتها المستمرة للانتهاكات التي يتعرضون لها فيما تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات العدائية الإسرائيلية.// يتبع //06:05ت م0005