شنغهاي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 15 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن حالة الإصابة المحلية الوحيدة سُجلت في منطقة منغوليا الداخلية.واعلنت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86673 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:35ت م0010