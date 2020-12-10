طرابلس 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر020 2 واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اجتماع رئيس المجلس الرئاسي ، فائز السراج، مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اطلع خلاله الاجتماع على مستجدات المسار العسكري/الأمني الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما بحث تفاصيل الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار.وأشارت الصحف إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق ،مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هويتون، وتأكيده المضي قدما في توحيد سعر الصرف وتوحيد الميزانية ومؤسسات الدولة»، مرحبًا «بكل المجهودات المبذولة لإنجاح هذه الإصلاحات،وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مبينة تصريحات الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، وقوله إن الحرب على الإرهاب ليست مقيدة بتوقيت ، مضيف أن الحرب على الإرهاب معركة طويلة تحتاج إلى سيطرة عسكرية على كامل الأراضي الليبية، ثم سيطرة أمنية انتهاءً بمحاربته فكريا، مؤكدا أن هذه المعركة تحتاج إلى وقت طويل.وتطرقت الصحف على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم الخميس «لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية، موضحة أن النقاش خلال الجولة التي ستجري سيكون «انطلاقا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب .وتناولت الصحف تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن سياسة مصر قائمة على إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، موضحا أنه يتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.وعرجت الصحف على إفادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمجلس الأمن بتحليل أجرته الأمم المتحدة لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا وجد أن أحدها «له خصائص تتفق مع صاروخ دحلوية الإيراني الصنع، مذكرا أنهم غير متأكدين مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات قد تم نقله إلى ليبيا بطريقة تتعارض مع القرار 2231 (2015)».// انتهى //07:37ت م0011