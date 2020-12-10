رام الله 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل ، 23 وفاة، و1883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1636 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 18 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية ، فيما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منازل وآبار مياه وغرف من صفيح، في تجمع الجوايا شرق يطا، جنوب الخليل.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة جامعة الدول العربية، الهجمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أبناء الجولان العربي السوري المحتل، وما يتعرضون له من قمع وتنكيل، أثناء تصديهم لإجراءات الاستيلاء على أراضيهم، وإقامة التوربينات الهوائية في أراضيهم الزراعية.وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام 61 مستوطنا، و40 طالبا من المعاهد اليهودية، و50 شرطيًا إسرائيليًا بلباس مدني، باحات الأقصى وتجولوا في أرجاءه ، ونفذوا جولات استفزازية وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الصحف النظر لأقوال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد النازحين من ديارهم، بما في ذلك نتيجة النزاعات المسلحة والاضطهاد، تجاوز 80 مليون شخص حول العالم.وألقت صحف الخميس الضوء على مصادقة لجنة الكنيست الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون حل الكنيست وطرحته للتصويت عليه بالقراءة الأولى.// انتهى //11:06ت م0021