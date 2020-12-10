الباحة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسقدّمت أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة الباحة خدماتها لأكثر من 88 ألف مستفيد وذلك خلال الربع الأخير من هذا العام 2020م.وأوضحت صحة الباحة أن أقسام الطوارئ التابعة لها استقبلت أكثر من 29 ألف مراجع من الحالات الحرجة وشديدة الخطورة خلال الفترة نفسها، فيما كان ما يقارب 60 ألف مراجع من الحالات غير الطارئة ، لافتةً أن هذه الأقسام تضم أكثر من 100 طبيب .// انتهى //11:06ت م0022