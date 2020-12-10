الخرطوم 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على تصريح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم أمس أنه بعد مرور عام من الحكومة الانتقالية في السودان، ظهر العجز الكامل وازدادت المعاناة.وأشارت إلى أن إصابات كورونا في السودان تتخطى 20 ألف حالة وارتفاع الوفيات إلى 1307 وحالات التعافي إلى 11 إلف 344 حالة.وعرجت صحف الخرطوم على تنظيم وزارة الخارجية السودانية تنويراً أمس لسفراء مجموعة الدول الأوروبية والأمريكتين حول آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة وموقف السودان من الملف.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت أمس محاولة لميليشيات الحوثي الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة الحديدة.ونشرت إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية.ولفتت الانتباه إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس سبعة فلسطينيين من محافظتي رام الله و بيت لحم.وأبرزت صحف الخميس نبأ توقيف الجيش الجزائري 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظتي خنشلة وتيارت وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية.// انتهى //11:23ت م0024