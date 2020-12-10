القاهرة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسارتفع معدل التضخم في مصر على أساس شهري في شهر نوفمبر الماضي بنحول 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه.وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الشهري الذي نشر اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي في مصر ارتفع إلى 6.3% مقارنة بنحو 2.7% خلال شهر نوفمبر من عام 2019.وقال البيان إن معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.8% مقارنة بشهر أكتوبر ، وعلى أساس سنوي بلغ 5.7% مقارنة بشهر نوفمبر 2019 ،مشيرا إلى ارتفاع المعدل في الريف بنحو 1.4% مقارنة بالشهر السابق عليه ، وعلى أساس سنوي بلغ 6.9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.// انتهى //11:30ت م0025