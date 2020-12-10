بغداد 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الذكرى الثالثة للانتصار على تنظيم"داعش" الإرهابي وتحرير المدن العراقية من قبضة عصاباته , مستذكرة معركة تحرير مدينة الموصل التي مثلت في حينه تحدياً كبيراً كونها ثاني أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان بعد العاصمة بغداد "نحو 3 ملايين نسمة ".وتناولت صحف الخميس افتتاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الدورة التاسعة لمعرض العراق الدولي للكتاب الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة 300 دار نشر عراقية وعربية وأجنبية.وتطرقت إلى الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس النواب العراقي أمس والتي أنجز خلالها القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو المقبل.وعرجت على الشأن الأمني, مبرزة الزيارة التي قام بها وزير الداخلية إلى محافظة كركوك أمس ، والتي تابع خلالها مع القيادات الأمنية المحلية, ملف النازحين, وتداعيات الخروقات الأمنية التي تشهدها المحافظة والتي كان آخرها تعرض حقل خباز النفطي إلى عمل تخريبي .// انتهى //11:35ت م0026