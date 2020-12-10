الرباط 25 ربيع الاخر 1442 ه الموافق 10 ديسمبر 2020 م واستوقفت الصحف المغربية الصادرة اليوم عند الحصيلة النصف شهرية المرتبطة بوباء كورونا بالمغرب التي أعلنت عنها وزارة الصحة، والتي كشفت أن الحالة الوبائية في تحسن مستمر، جراء تراجع عدد الإصابات اليومية والحالات الحرجة والوفيات.وأخبرت صحف المغرب عن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات مجلس الأمة الكويتي، والتي فاقت نسبة المشاركة فيها 68 بالمائة، مشيرة إلى إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.واهتمت الصحف بالانتخابات المحلية التي انطلقت في أندونيسيا، لاختيار حكام تسع ولايات و37 بلدية و224 مقاطعة.وفي فصول أزمة شرق المتوسط، أفادت صحف الخميس أن الاتحاد الأوروبي يتجه خلال اجتماع قادته اليوم في بروكسل إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين والشركات التركية المعنية بأعمال التنقيب عن الغاز والنفط في المياه المتنازع عليها بالبحر المتوسط.وتابعت الصحف وضعية وباء كورونا عبر العالم، وأوردت آخر الأرقام حول عدد الإصابات الذي تجاوز 68 مليون و500 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد المتعافين الى 47 مليون ونصف مليون متعاف، ووصل عدد الوفيات إلى مليون ونصف مليون وفاة.// انتهى //11:38ت م0027