تونس 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، مصادقة البرلمان التونسي على مشروع قانون المالية لسنة 2021، بعد سجال طويل بين مختلف الكتل النيابية.وتابعت تطورات الوضع الوبائي داخل البلاد ،مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات والإصابات المكتشفة على التوالي إلى 3717 حالة وفاة و 106856 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.وتناقلت صحف الخميس تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن تحليلاً أجرته المنظمة الدولية لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا خلص إلى أن إحداها له خصائص إيرانية الصنع .وعرجت الصحف على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية.وأشارت صحف تونس إلى توقيف الجيش الجزائري 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظتي خنشلة وتيارت وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية.// انتهى //11:56ت م0032