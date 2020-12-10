الجزائر 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم اجتماع الحكومة المنعقد أمس تحت رئاسة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لاستعراض التحضيرات المتعلقة بخطة الحكومة لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) والتخزين والنقل تحسبا لوضع برنامج التطعيم عبر كافة مناطق الجزائر.وأشارت في تغطيتها للوضع الوبائي في البلاد، إلى إعلان وزارة الصحة والسكان أمس عن تسجيل 598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 90014 إصابة .واهتمت بالوضع في ليبيا، مشيرة إلى استمرار حالة المد والجزر في ملفات تتعلق بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان والاتفاق على المدينة التي ستحتضن المقر الدائم للمجلس، موازاة مع تحذيرات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز فرقاء النزاع من أن الوقت ليس في صالحهم، وأن التقاعس والعرقلة سيكلفان الجميع الكثير.// انتهى //12:02ت م0033