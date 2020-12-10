جيزان 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني منصة " الأفكار التطويرية للجامعة " ، لجميع العمادات والكليات والإدارات والأقسام التابعة للجامعة.وأوضح معالي مدير الجامعة أن المنصة تعد مبادرة رائدة لتعزيز روح الانتماء والمبادرة والإيجابية والمشاركة من جميع منسوبي الجامعة بما يحقق التقدم للجامعة واكتشاف المميزين ليسهموا بفاعلية في مشاريع الجامعة المختلفة، ما يؤسس لنقلة نوعية في التخطيط والأداء اعتمادا على ما تمتلكه الجامعة من كوادر متخصصة في شتى المجالات.من جانبه أكد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف بن جحشور أزيبي أهمية المنصة الإلكترونية التي تعمل وفق آلية ممنهجة من خلال فتح المجال لمنسوبي ومنسوبات الجامعة للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم وآرائهم في تطوير بيئة العمل بجامعة جازان ، مع حفظ الملكية الفكرية لصاحب الفكرة أو المبادرة وتكريم المتميزين منهم .//انتهى //13:06ت م0042