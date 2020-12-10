بغداد 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسدعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى مواصلة الحرب على الإرهاب وعدم التهاون معه,والحفاظ على الانتصارات المتحققة عليه, مشدداً على موقف العراق الثابت بالناي بنفسه عن النزاعات الاقليمية.وأكدَ صالح في بيان صحفي اليوم ، ضرورة الشروع بمكافحة الفساد وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها في فرض القانون وحماية أمن واستقرار المواطنين، والبدء بتحقيق الإصلاح البنيوي، وتلبية استحقاق الانتخابات الحرة النزيهة.وشدد على موقف العراق الثابت في النأي بنفسه عن الصراعات الإقليمية، وإصراره على أن يكون مرتكزا أساسيا للتعاون الإقليمي والدولي لإرساء السلام.// انتهى //13:09ت م0044