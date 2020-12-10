لندن 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر تطورات محادثات "بريكسيت"، مبرزة مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق بعد أن فشل لقاء رئيس الوزراء جونسون والمفوضة الأوروبية فان در لين مساء أمس في تقريب وجهات النظر حول ملفي مصائد الأسماك وقوانين التنافسية التجارية.ونقلت في السياق تصريحات وزير الخارجية، دومينك راب، بأن الحكومة تنتظر تحقيق تقدم في المفاوضات بحلول يوم الأحد القادم كحد أقصى، وبأن بلاده لن تتراجع عن موقفها تجاه السيطرة على مصائد الأسماك وتحقيق فرص عادلة للتنافس التجاري.وعرجت في شأن منفصل على أن الارتفاع في عدد المنومين داخل مستشفيات إنجلترا خلال الآونة الأخيرة جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد ربما يقود إلى إعادة فرض بعض القيود الاجتماعية وبالتالي يهدد جهود التعافي الاقتصادي.// انتهى //13:34ت م0051