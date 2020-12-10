أبها 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأقر مجلس إدارة جامعة الملك خالد ، خمسة برامج دراسات عليا جديدة في مجالات الصيدلة والتربية وإدارة الأعمال.جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ،عبر الاتصال المرئي ، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.وأوضح أمين المجلس المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات ،ومنها الموافقة على إعادة تشكيل هيئات تحرير عدد من مجلات الجامعة، والموافقة على خمسة برامج دراسات عليا جديدة شملت برنامج ماجستير الصيدلة في إدارة الأعمال الصيدلانية – نظام المقررات (مدفوع الرسوم) بقسم الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة، وبرنامج ماجستير الصيدلة في علم مستحضرات التجميل – نظام المقررات (مدفوع الرسوم) بقسم الكيمياء الصيدلانية بكلية الصيدلة، وبرنامج ماجستير الصيدلة في طب الأعشاب – نظام المقررات (مدفوع الرسوم) بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، وبرنامج الدبلوم العالي في "التأهيل التربوي للخطباء والدعاة" (مدفوع الرسوم) بقسم التربية بكلية التربية، وبرنامج دبلوم المراجعة الداخلية (مدفوع الرسوم) بقسم المحاسبة بكلية الأعمال ، كذلك تم التوصية بترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا.// انتهى //13:47ت م0054