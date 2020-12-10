إسلام آباد 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 429280 حالة، منها 46376 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2030 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 374301 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 56 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8603 حالة وفاة.// انتهى //14:25ت م0065