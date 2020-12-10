رياضي / الاتحادان السعودي والمصري للدراجات يوقعان مذكّرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية
الخميس 1442/4/25 هـ الموافق 2020/12/10 م واس
الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس
وقّع رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس أمس في الرياض ، مع نظيره المصري الدكتور محمد وجيه عزام، مذكرة تفاهم بين اتحادي الدراجات في المملكة وجمهورية مصر .
وتضمنت المذكرة تعزيز أوجه التعاون بين الاتحادين عبر تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، وتنظيم اللقاءات والدورات بين الجانبين.
// انتهى//
15:11ت م
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