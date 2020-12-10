الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسوقّع رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس أمس في الرياض ، مع نظيره المصري الدكتور محمد وجيه عزام، مذكرة تفاهم بين اتحادي الدراجات في المملكة وجمهورية مصر .وتضمنت المذكرة تعزيز أوجه التعاون بين الاتحادين عبر تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، وتنظيم اللقاءات والدورات بين الجانبين.// انتهى//15:11ت م0075