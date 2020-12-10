جدة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره المناخي للحالة المتوقعة خلال فصل الشتاء على المملكة هذا العام ومن المتوقع - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار بأقل من المعدل على معظم مناطق المملكة بمجمل فترة فصل الشتاء.وعن درجات الحرارة، بيّن التقرير المناخي أن هذا العام أعلى من المعدل الطبيعي على شمال غرب وغرب المملكة ، وشمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى (+1) درجة مئوية على الشمال الغربي ، بينما تكون الحرارة حول المعدل في فصل الشتاء على وسط وجنوب غرب المملكة ، وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى (-1) درجة مئوية.ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات المناخية الشديدة التي يطلق عليها علميًا بالحالات المتطرفة تشمل موجات البرد أو أمطار غزيرة وتساقط الثلوج ، مبينًا التقرير أن هذه الحالات لا تظهر فيه مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) , التي تبث في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد.كما شمل التقرير توقعًا لأشهر فصل الشتاء التي بدأت من شهر ديسمبر الجاري ، يناير، فبراير، وأهم الملامح المناخية لفصل الشتاء خلال 35 عامًا الماضية.//انتهى//15:28ت م0077