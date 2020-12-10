الخليل 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب، وبلدتي الشيوخ وبيت أمر في محافظة الخليل، وداهمت منازل المواطنين الفلسطينيين وفتشتها.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل ومنطقة عصيدة في بيت أمر واحتجزت مجموعة من الشباب الفلسطيني، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها، وحققت معهم.من جهة أخرى أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بهدم منزل الباحث في شؤون القدس، عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدية سلوان فخري أبو ذياب، بحي وادي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.// انتهى //17:01ت م0100