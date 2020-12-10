طرابلس 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج اليوم في طرابلس مع السفير البريطاني نيكولاس هوبتون، مساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار والتنمية البشرية، وبرامج تطوير وتنمية المهارات.وتناول اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، حيث أكد السفير البريطاني دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا، الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، كما أكد الجانبان أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.// انتهى //17:01ت م0101