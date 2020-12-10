الخرطوم 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسرأَس رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري بمقر المصرف بالخرطوم اليوم، الاجتماع الرابع والأخير للعام 2020.وناقش الاجتماع تقرير المدير العام عن نشاط المصرف خلال الربع الثالث وحتى نهاية نوفمبر 2020 وبشكل خاص الإجراءات التي اتخذت لضمان استمرار نشاط المصرف دون تأثر بجائحة كورونا، وتوفير بيئة آمنة للعمل، وكذا ما قدمه المصرف للدول المستفيدة لدعم جهودهم لمواجهة الجائحة، التقارير المالية الدورية للمصرف.وسجل المجلس بارتياح الأداء المتميز للمصرف وقدرته على الصمود في وجه جائحة كورونا والأوضاع العالمية المتقلبة بل وتحقيق نتائج مالية جيدة، بال‘ضافة إلى استثمارات المصرف ومتابعة تنفيذ السياسات الاستثمارية للمصرف وتقييم الأداء في ضوء ما يحصل في العالم من تغيرات وتحولات، كما صادق المجلس على الميزانية الإدارية للمصرف لعام 2021 .واستمع المجلس لتقرير لجنة المراجعة والمخاطر عن أنشطتها خلال الربع الماضي من العام وكذلك تقريرها السنوي عن العام بكامله.ووافق المجلس على تمويل ثلاث عمليات لمحاربة جائحة كوفيد 19 لفائدة ثلاث دول هي أنجولا، وناميبيا وبوتسوانا، وتقديم 3 قروض ائتمانية لفائدة عمليات تمويل التجارة وعملية أخرى لتمويل التجارة بالاشتراك مع مؤسسات تمويل أخرى.// انتهى //17:03ت م0102