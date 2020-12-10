الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسوقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، واتحاد المصارف العربية، لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عبدالمحسن الفارس، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح.وبهذه المناسبة عبر سمو وزير الخارجية عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد المصارف العربية في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وبما يصب في مصلحة العمل الاقتصادي العربي المشترك.عقب التوقيع على الاتفاقية؛ تبادل الجانبان دروعًا تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //18:32ت م0125